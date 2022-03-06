Balıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyreden minibüse otomobiliyle çarpan 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 07:15

Balıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldü

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Çanakkale-İzmir kara yolu Yolören Mahallesi mevkisinde Edremit Belediyesi'nin Akçay sorumlusu da olan Çağdaş Alkan idaresindeki otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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