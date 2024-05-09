Antalya'da yolcu uçağının ön lastiği inişte patladı

"Corendon Europe işletmesindeki Boeing-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır. Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir. Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6 mürettabatta herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin yaptıkları ilk değerlendirmelere göre pistimizde hasar oluşmamıştır.

Geçici olarak pistimiz uçuşa kapatılacak; uçuşlar Antalya'ya ve diğer yakın havalimanlarımıza divert ettirilecektir. Ekiplerimiz tarafından olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemleri başlatılmıştır. Teknik süreç sonunda uçağın pistten çekilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"HERHANGİ BİR KAZA VE KIRIM YOK"



Corendon Airlines Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:



"Corendon Airlines'ın 9 Mayıs tarihinde CAI1031 Köln-Alanya/Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın inişinde burun dikmesi lastikleri patlamıştır. Lastiklerin patlaması sonrasında uçak pist üzerinde güvenli bir şekilde durmuştur. Gövde üzerine iniş söz konusu değildir, herhangi bir kaza ve kırım durumu yoktur. Yolcularımız uçaktan merdiven ile güvenli bir şekilde indirilmiş olup 184 yolcumuzda ve uçuş ekibimizde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu söz konusu değildir. Pistte de aynı şekilde bir hasar durumu mevcut değildir. Uçağın pistten çekilememesi durumu nedeni ile Gazipaşa'ya inişi olan uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmektedir. Corendon Airlines Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na planlanan sonraki operasyonlarına Antalya Havalimanı'ndan devam etmektedir."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA BİR KARGO UÇAĞI GÖVDE ÜZERİ İNİŞ YAPMIŞTI

