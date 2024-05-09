Antalya'da yolcu uçağının ön lastiği inişte patladı

Corendon Havayolları'na ait Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inişi sırasından ön lastiği patladı.
186 YOLCU İLE 6 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ
Uçak, ön dikme üzerine iniş yaptı. Olayla igili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır.
Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir."
Olay sonrası pist uçuşa kapatıldı.
BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Corendon Europe işletmesindeki Boeing-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır. Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir. Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6 mürettabatta herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin yaptıkları ilk değerlendirmelere göre pistimizde hasar oluşmamıştır.
Geçici olarak pistimiz uçuşa kapatılacak; uçuşlar Antalya'ya ve diğer yakın havalimanlarımıza divert ettirilecektir. Ekiplerimiz tarafından olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemleri başlatılmıştır. Teknik süreç sonunda uçağın pistten çekilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
"HERHANGİ BİR KAZA VE KIRIM YOK"
Corendon Airlines Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Corendon Airlines'ın 9 Mayıs tarihinde CAI1031 Köln-Alanya/Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın inişinde burun dikmesi lastikleri patlamıştır. Lastiklerin patlaması sonrasında uçak pist üzerinde güvenli bir şekilde durmuştur. Gövde üzerine iniş söz konusu değildir, herhangi bir kaza ve kırım durumu yoktur. Yolcularımız uçaktan merdiven ile güvenli bir şekilde indirilmiş olup 184 yolcumuzda ve uçuş ekibimizde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu söz konusu değildir. Pistte de aynı şekilde bir hasar durumu mevcut değildir. Uçağın pistten çekilememesi durumu nedeni ile Gazipaşa'ya inişi olan uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmektedir. Corendon Airlines Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na planlanan sonraki operasyonlarına Antalya Havalimanı'ndan devam etmektedir."
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA BİR KARGO UÇAĞI GÖVDE ÜZERİ İNİŞ YAPMIŞTI
İstanbul Havalimanı'nda da dün FedEX Havayolları'na ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kalmıştı. O olayda da herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştı.
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