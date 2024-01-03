Balta ile köpeğe işkenceye gözaltı

İstanbul Beykoz'da kendisine ait köpeğe balta ile işkence eden kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğe işkence eden adamı gözaltına aldı.

Balta ile köpeğe işkenceye gözaltı

Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde bir kişi, evinin önünde bulunan ve kendisine ait olduğu öğrenilen köpeğe baltayla ettmeye başladı.

Köpeğin acı içinde bağırması üzerine cama çıkan bir vatandaş, komşusunun köpeğe işkence ettiği görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, işkenceci kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, saldırıya uğrayan ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

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