Baltalı 'park yeri' kavgasında son tutuklu sanık da tahliye edildi

Avcılar'da geçen yıl park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın balta ile kavgaya dönüşmesi olayına ilişkin 15 yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Cemal Özçelik, ''Korkutma amacıyla bir hamle yaptım ancak yaralamaya neden oldum" dedi. Mahkeme heyeti, 3 sanıklı davada tek tutuklu bulunan Özçelik'in de tahliyesine karar verdi.

NTV Haber - DHA 10.09.2021 - 13:45

Baltalı 'park yeri' kavgasında son tutuklu sanık da tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da geçen yıl park yeri tartışması sırasında komşularına baltayla saldırdığı için 15 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Cemal Özçelik tahliye oldu.

Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Cemal Özçelik, "Korkutma amacıyla bir hamle yaptım ancak yaralamaya neden oldum, pişmanım" dedi.

Diğer sanıklar Mesut ve Murat Özçelik de, karşı tarafın hakaretleri nedeniyle olayın meydana geldiğini savundu.

Mahkeme heyeti tek tutuklu sanık Cemal Özçelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Avcılar'da 18 Ekim 2020’de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki sanık ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darp etmişti. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

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