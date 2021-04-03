Baltalimanı Polis Evi'nin çatısında yangın

İstanbul Baltalimanı'nda bulunan Polisevi'nin çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, restoranın ızgara bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bacadan çatıya sıçradı. Bir yandan alevlere müdahale eden görevliler bir yandan da restorandaki müşterileri tahliye etti. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede gelen itfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bir süre çatıda soğutma çalışması yapan ekipler, yangını tamamen söndürdü. Polis evindeki misafirler, yolun karşısına geçerek yangının söndürülmesini bekledi.



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GÖREVLİLER İÇERDEKİLERİ TAHLİYE ETTİ



Polisevi'nin restoranında kahvaltı yapan Canan Yılmaz "Biz yukarıya kahvaltıya çıktık. Birden alev aldı. Önceleri küçük bir şey zannettik. Pek aldırmadık. Ama içeriyi duman kaplayınca biz aşağıya indik. Biz indikten sonra yangın daha da büyüdü. Görevliler içeridekileri tahliye etti. Yangın, benim gördüğüm kadarıyla ızgaraya atılan kartonlardan çıktı. Kartonlardan alev aldı" dedi.



BİRDEN YANGIN ÇIKINCA NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK



Ailesi ile birlikte kantinde oturan Mehmet Kara "Biz kantinde oturuyorduk. Mangal yapılan yerden alevler çıktı. Alevler yukarıya sıçrayınca görevliler söndürmeye çalıştı. Yangın söndürücüyle uğraştılar ama alevler büyüyünce bizi dışarı çıkardılar. Birden birer yangın çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık. Korktuk" diye konuştu.

