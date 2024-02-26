Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Taner Ölmez bebeğinin ismini açıkladı

Meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 2021'de nikah masasına oturan Taner Ölmez, 2022 yılının mart ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü çift kızlarına Zeynep adını vermişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve şimdilerde ikinci kez anne baba olmaya hazırlanan çiftten Taner Ölmez, katıldığı Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programında bebeğinin ismini açıkladı.



Programda konuşan Ölmez "Zengin bir ailenin çocuğu değilim; zevk aldığım yerler makul yerlerdir. Fiyatı çok fazla geliyorsa beğendiğim bir şeyi ya almam ya da indirime girmesini beklerim ve bundan da mutsuz olmam". diye konuştu.

KIZ BABASI OLMAK TEHLİKELİ BİR DURUM

Kız babası olmanın çok tehlikeli bir durum olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Evden çıkamıyorsun, Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum bir de, artık başka bir seviye olmaya başladı. Gece yarısı uyanıp, kafayla bana dalıyor "baba şu" diyerek su istiyor. Suyunu veriyorum, normalde erken kalkan bir çocuk olmasına rağmen, benimle birlikte daha fazla uyuyor, annesi de bu durumdan razı" dedi.

İlk çocukları Zeynep'in ismini kendisinin koyduğunu belirten oyuncu, Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak." diyerek bebeklerinin ismini açıkladı.

