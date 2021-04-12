Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Corona virüs salgınında görülen vaka artışı nedeni ile yeni tedbirler alınıyor. Ramazan ayının da gelmesiyle yeni karar alan bazı bankalar müşterilerine duyuru yaptı.

BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ



İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz."

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir."

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

QNB Finansbank'tan yapılan açıklama:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

Denizbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir.

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