imsakiye

Barınakta çekildiği iddia edilen ölü köpek görüntülerine soruşturma

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Kemalpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Sorumlu görevliler hakkında gerekli işlemler uygulanacaktır.'' denildi.

Barınakta çekildiği iddia edilen ölü köpek görüntülerine soruşturma

Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı içinde ve bahçesinde çekildiği öne sürülen, yaklaşık 10 ölü köpeğin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu.

Görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta incelemede bulundu. Barınak içinde ölü bulunmadığını tespit eden ekipler, tutanak tuttu.

"SORUMLU GÖREVLİLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANACAKTIR"

Öte yandan Kemalpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Armutlu Hayvan Barınağı'ndaki ihmal iddiaları hakkında gerekli araştırma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Sorumlu görevliler hakkında gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...