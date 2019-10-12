Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün dolmadan ilk hedefe ulaşıldı. Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn kasabası ele geçirildi. Türk komandoları, Suriye Milli Ordusu eşliğinde kenti kontrol altına aldı.



Ceylanpınar karşısındaki Resulayna dönük operasyon sabah saatlerinde başladı. Önce terör örgütü YPG'nin ikmal hattı olarak kullandığı ve M4

anayoluna çıkan güzergah kontrol altına alındı.



Türk komandoları Resulayn'da

Ardından Suriye Milli Ordusu güçleri kentin doğu bölgesinde bulunan ve YPG tarafından karargah olarak da kullanılan oto sanayii sitesini fırtına obüslerinin yoğun bombardımanı eşliğinde ele geçirdi.



Zırhlılar eşliğinde ilerleyen Suriye Milli Ordusu kısa süre içinde kent merkezine ulaştı. Kent merkezinde zaman zaman çatışmalar yaşandı.



YPG'li teröristlerin büyük bölümü silahlarının yanısıra Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen zırhlı araçları da geride bırakarak bölgeyi terk etti. Kaçan teröristlerin güzergahı topçu harekatıyla vuruldu. Bombardıman Resulayn'ın dış bölgelerinde yoğunlaştı.



Suriye Milli Ordusu üyeleri YPG'nin karargah olarak kullandığı binalara girdi. Kent girişine Türk bayrağı asıldı.



Suriye Milli Ordusu komutanlarından Seyf Ebu Bekir yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Resulayn'ın teröristlerden temizlendiğini söyledi.



Resulayn'da meskun mahalde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Askeri kaynaklar örgütün çok sayıda el yapımı patlayıcı tuzaklaması

nedeniyle bölgedeki çalışmaların temkinli sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.



Harekatın diğer ana hedefi Tel Abyad da ise terör örgütüne ait hedefler vuruluyor. Suriye Milli Ordusu mensupları da zırhlı araçlarla çevredeki köylerdeki ilerleyişini sürdürdü.

14 KÖY KURTARILDI



Dördüncü gününe giren Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen köy sayısı 14'e yükseldi.



459 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu açıkladı.