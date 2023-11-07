Barış Yarkadaş kimdir? Gazeteci Barış Yarkadaş kaç yaşında ve nereli?

Barış Yarkadaş, 2 Ağustos 1974'te Zülfiye ve Rasim Yarkadaş'ın oğlu olarak Kars’ın Susuz ilçesinde doğdu. Siyasetçi ve yazardır. İlk ve orta öğrenimini Kars’ta tamamladı.



1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’un Üsküdar ilçesine yerleşti. Lise öğrenimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra ikinci lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.



Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel olarak adım attı. TV8’in kuruluş sürecinde görev aldı.



Yaklaşık iki bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin İstanbul Şube Başkanlığı’nı üstlendi ve başkanlığa iki kez seçildi. Çok sayıda yayın kuruluşunda çalıştı ve programlar yaptı. 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurdu. 2011 yılında Halk TV'de çalışmaya başladı.



7 Haziran ve 1 Kasım’da yapılan 2015 Türkiye genel seçimlerinde 25 ve 26.dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi.



Seçimden sonra CHP'de olağanüstü kurultay yapılmasına yönelik olarak Muharrem İnce ve destekçilerinden gelen isteklere destek verdi.



Askerlik görevini Van’da tamamladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden ödüller aldı.