Bartın Amasra'daki maden faciasını 6 savcı soruşturacak

Türkiye, Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitiren 41 madencinin yasını tutuyor.



Amasra'daki madende yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı.

Maden faciasına ilişkin soruşturma kapsamında maden ocağı giriş ve çıkışlara kapatıldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağında patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

FACİA SORUŞTURMASINI 6 SAVCI YÜRÜTECEK

Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 6'ya çıkarıldı.

Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.



İŞLETME YETKİLİLERİNİN İFADELERİ ALINACAK

İşletme yetkililerinin ve faciadan sağ kurtulan madencilerin ifadelerinin alınması bekleniyor.

BAKANLIK DA SORUŞTURMA EKİBİNİ GENİŞLETTİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişletti.



7 MADENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 14 Ekim'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" bilgisini paylaştı.



VİDEO: FACİA ÖNLENEBİLİR MİYDİ?