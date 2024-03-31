Bartın Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Bartın Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Bartın Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Saat 22:51 itibarıyla Bartın'da oyların yüzde 86'sı sayıldı ve sonuçlar şöyle;
CHP'den MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA %51.29 oy
MHP'nin adayı HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU %36.58 oy
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Bartın İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Bartın ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Amasra Seçim Sonuçları
Kurucaşile Seçim Sonuçları
Ulus Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bartın Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Atınç Günal Seçim Sonuçları
Hasan Bekşen Seçim Sonuçları
Faruk Tutkun Seçim Sonuçları
Ramazan Karaduman Seçim Sonuçları
Yusuf Aksoy Seçim Sonuçları
Gürsel Gerin Seçim Sonuçları
Gülcan Karadaş Seçim Sonuçları
Selahattin Ardıç Seçim Sonuçları
Yasemin Dora Kurtkaya Seçim Sonuçları
Hasan Kalaycı Seçim Sonuçları
Muhammet Rıza Yalçınkaya Seçim Sonuçları
Yasin Başaran Seçim Sonuçları
Nurhayat Akkuş Seçim Sonuçları
Gürhan Eryol Seçim Sonuçları
Hasan Kılınç Seçim Sonuçları
Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Seçim Sonuçları
Zafer Bulur Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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