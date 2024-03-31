Bartın Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Bartın Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Bartın Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 22:51 itibarıyla Bartın'da oyların yüzde 86'sı sayıldı ve sonuçlar şöyle;



CHP'den MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA %51.29 oy



MHP'nin adayı HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU %36.58 oy



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Bartın İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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