Başak Demirtaş İstanbul'a aday mı?

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

''HALK İSTER, PARTİMİZ UYGUN GÖRÜRSE DÜŞÜNEBİLİRİZ''

Eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra Artı Gerçek haber sitesine konuşan Başak Demirtaş "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." açıklamasını yaptı.

Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." dedi.

DEM PARTİ'Lİ SEZAİ TEMELLİ: BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU

Bu arada DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Temelli, ''Bizim için sürpriz oldu, önceden haberimiz yoktu. Başak Hanım'ın adaylık açıklaması sevindirici ama konuyu yetkili kurullarımız, MYK ve Parti Meclisi değerlendirecektir.'' ifadelerini kullandı.



LEYLA ZANA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan 8 yıldır sessiz olan eski HDP Milletvekili Leyla Zana'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Zana, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesinde "Sayın Cumhurbaşkanı 'Süreci dondurucuya kaldırdım.' diyor. Artık miadı geçmek üzere, bence dondurucudan çıkarıp bu işi esastan ele almak gerekiyor." diye konuştu.