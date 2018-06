AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, son 16 yılda Edirne'ye yaptıkları yatırımları anlattı.



Edirne'ye 2002'ye kadar 2 bin 590 derslik yapıldığını, AK Parti'nin bunun üzerine 850 derslik eklediğini, yatırımlarla Trakya Üniversitesi'ni bölgenin en güçlü üniversitesi haline getirdiklerini dile getiren Yıldırım, üniversitenin hastanesini tamamen yenilediklerini, hastanenin yoğun bakım ünitesinden acil servisine kadar tamamen modernize edildiğini söyledi.



Başbakan Yıldırım, spor lisesinin yapımında son noktaya gelindiğine değinerek, "Bu lisemizde ülkemizin gururu nice Kırkpınar pehlivanları, nice sporcular yetişecek." diye konuştu.



Edirne'de yüksek öğretim yurtlarının kapasitesinin 3 bin 700'den 9 bine ulaştığını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Edirne'ye bir stadyum, 4 bin seyirci kapasiteli bir spor salonu yapacağız. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı stadyumu yenileme projeleri de devam ediyor. Trakya Üniversitesi içinde teknoloji geliştirme bölgesi açtık. 49 firmamız faaliyetini sürdürüyor. Bu bölgede, Edirne'nin içinde bulunduğu 83 gelişim projesi tamamlandı, 38'i devam ediyor. Edirne'ye 9 hastane açtık. Enez Hastanesi de kısa sürece açılıyor. Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin projesi bitti, çalışmalar başlıyor. Edirne'de sadece AK Parti iktidarından önce 70 kilometre bölünmüş yol vardı. 16 yılda bunun üzerine 190 kilometre bölünmüş yol koyduk ve 260 kilometreye ulaştırdık. Edirne şimdi Çanakkale'ye, Tekirdağ'a bölünmüş yollarla bağlandı. Keşan-Enez yolunu da kısa sürede tamamlıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor. Size en büyük müjdeyi veriyorum. Edirne-İstanbul arası hızlı tren inşaatına bu sene başlıyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye gidiş 1 saatin altına inecek. Bu tren Kapıkule üzerinden Avrupa'yı Edirne'ye bağlayacak, aynı zamanda Edirne'yi İstanbul-Ankara-Sivas-Erzincan üzerinden Kars'a kadar götürecek. Kars'ta kısa bir süre önce hizmete aldığımız Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu'yla Azerbaycan'a, Pekin'e kadar gidebileceksiniz."



"UZUNKÖPRÜ OSB'Sİ BİTTİĞİNDE 2 BİN 750 KARDEŞİMİZ İŞ SAHİBİ OLACAK"



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Trakya Gelişim Projesi'nin hayata geçirildiğini, bu alanda 2019 sonuna kadar 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirileceğini bildirdi.



Hamzadere ve Çakmak barajları başta olmak üzere 16 baraj ve 28 gölet yapıldığını anlatan Yıldırım, "252 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. 370 bin araziyi de yapacağımız projelerle suyla buluşturacağız. Belediyenin yapması gereken atık su projesini biz yaptık. Kirli sulardan şehri kurtardık. Edirne'yi taşkınlardan koruyacak Kanal Edirne Projesi'nde sona geliyoruz. İnşallah kısa sürede bu projeyi de tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, merkez, Keşan, İpsala, Süloğlu ilçelerine Edirne'den sonra doğal gaz sağlandığını, Uzunköprü'ye, Havsa'ya, Lalapaşa'ya, Meriç'e, Subaşı'na, Enez'e, Yenimuhacir'e, Yeni Karpuzlu'ya, Küplü'ye de Kasım 2019'a kadar doğal gaz verileceğini duyurdu.



Edirneli çiftçilere 2002'de verilen 37 milyon liralık desteğin 2017'de 320 milyona çıktığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:



"Edirne'de 15 yılda 2 trilyon 500 milyon lira nakit fide desteği verdik, hayvancılık desteğini 15 yılda 14 kat artırdık, 400 trilyonun üzerine çıktık. 16 yılda Edirne'ye bir sanayi şehri haline getirdik, binlerce küçük işletmeye faiz destekli kredi verdik. Edirne'de AK Parti öncesinde sadece bir tane organize sanayi bölgesi (OSB) vardı, şimdi iki tane OSB var. Burada bine yakın kardeşimiz çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Neler yaptığımızı burada tek tek saymaya kalkarsam zaman yetmez zaman, güneşin altında sizi oruç ağız bekletmek gönlüme ağır geliyor, onun için özet gidiyorum. 71 hektar alana kurduğumuz Uzunköprü OSB'si bittiğinde 2 bin 750 kardeşimiz iş, aş sahibi olacak. Bütün bunlar Edirne'ye yaptıklarımızın küçük bir parçası, her şey Edirne için. Çünkü Edirne'de bizim serhat şehrimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin, kardeşliğinin, beraberliğinin teminatıdır."



Katılımcılara "Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Kadir Gecesi'ni tebrik etti ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yıldırım, "Edirne bu ay iki bayramımız var, birisi Ramazan Bayramı, birisi 24 Haziran seçim zafer bayramıdır." dedi.



Edirne'nin milletin tarihine ışık tuttuğunu dile getiren Yıldırım, katılımcılara şöyle seslendi:



"Edirne bu yıl bir başka... Meydanları dolduran şu muhteşem coşkuyla yine tarih yazıyorsun Edirne. Edirne 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mıyız? Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vaktidir. 24 Haziran'da sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Maşallah. Fatih'in torunlarına bu yakışır, Edirne'ye bu yakışır. Allah hepinizden razı olsun."



Yıldırım, dün Ankara'da muhteşem bir mitingi yaptıklarını, öncesinde Kars, Ardahan, Bitlis ve Muş'a gittiklerini, vatandaşlarla hasret giderdiklerini ve orada yaşayan vatandaşlardan da Edirnelilere selamını getirdiğini söyledi.



Türkiye'nin her yerine gittiklerini ve vatandaşlarla buluştuklarını kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çünkü AK Parti milletin partisidir. Türkiye'nin her yerinde vardır. AK Parti Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, bütün Türkiye'yi kucaklar. 81 milyonu kardeş görür. Roman kardeşlerim, 11 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydiniz. Milletin adamıyla beraber oldunuz. Doğru mu? Bir yandan kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi güçlendiriyor, bir yandan da ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. 16 yılda Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. İhracat rekorları kırdık. Yarattığımız iş imkanı, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının oluşturduğu istihdam sayısından daha fazla. Eğitimde dev yatırımlar yaptık. 284 bin derslik yaptık, evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Bu arada Edirne'ye 400 yataklı güzel bir hastane yaptık mı? Bütün ilçelerine hastane yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin ambulans aldık, yurdun her yerinde. 383 kilometre uzunlukta 258 tünel açtık. Bakın AK Parti iktidarından önce iktidarlar 30 yılda 3 bin metrelik Bolu Tüneli'ni açamadı."



AK Parti iktidarının 400 kilometreye yakın tüneli 15 yıla sığdırdığını anlatan Yıldırım, dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli'nin de gelecek hafta açılacağını söyledi.



Kendilerini bu ülkeye ait gören insanlar olduklarını aktaran Yıldırım, daima milletin hizmetinde olduklarını ifade etti.



Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşın huzur ve refahının en önemli işleri olduğunu belirterek, "Emeklilerimize dini bayramlar öncesinde ikramiye verme kararı aldık, onu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. 'Az verecek, çok verecek, vermeyecek.' diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Aldılar mı emeklilerimiz, güle güle kullansınlar, daha fazlasına layık emeklilerimiz. İnşallah imkanlarımız daha da gelişirse daha fazla imkan sağlayacağız." diye konuştu.



"9 BİN LİRANIN ALTINDA KAZANÇ ELDE EDENLER HİÇ VERGİ VERMEYECEK"



Buradan esnafa bir müjde vermek istediğini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin her tarafından 750 bin esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018'de bu esnafımızdan 9 bin liranın altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar, hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Yıldırım, imar barışının çok büyük reform olduğunu dile getirerek, "Bugün Türkiye'de 13 milyon bina, iş yeri, gecekondu, ruhsatsız yapı var. Yeni en az 13 milyon hane nüfusu sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle belediyelerle sorunu var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Devletin işi millete hizmet etmektir, onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Geçen hafta cuma günü başlayan başvurulara çok büyük ilgi olduğunu anlatan Yıldırım, evinde elektriği, suyu, kat mülkiyeti olmayanlarla mülkiyet sorunu olanların, bu tarihi fırsatı değerlendirmesini istediklerini kaydetti.



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Türkiye büyüdükçe, geliştikçe ekonomi üzerinden seçim üzeri ayar vermeye çalışıldığını anlatarak, buradaki maksadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmaması olduğunu aktardı.



Bunların sadece dışarıda olmadığını, içeride de şakşakçılarının bulunduğunu belirten Yıldırım, "Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin önünü kesemezler." dedi.



THY'nin dünyada 8'inci, Avrupa'da 2'nci havayolu seçildiğini, 81 dolulukla dünyanın 300 yeni noktasına uçuş yaptığını dile getirerek, yine Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlayacak Türk Akımı'nın bu yıl sonu tamamlanacağını söyledi.



Yıldırım, TANAP Projesi'nin açılışının da 12 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Eskişehir'de yapılacağını hatırlatarak, ilk gazın bu yıl içerisinde geleceğini belirtti.



"AKLINI BAŞINA AL DA YERLİ VE MİLLİ GİRİŞİMLERE KARŞI ÇIKMA"



Yerli, milli, insansız hava araçlarının terörle mücadelede çok büyük başarı sağladığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Yerli otomobil tüm hızıyla devam ediyor. Kendini yerli ve milli olarak tanıtan Muharrem İnce de diyor ki 'Yerli otomobil yapmak ilkelliktir.' Asıl ilkellik, yerli otomobile karşı çıkmaktır. Yerli otomobil fabrikasında 200 bin araç üretilecek, binlerce kardeşimiz iş, aş sahibi olacak. Senin bildiğin bu yerli otomobil basit bir otomobil değil. Sürücüsü olmadan da gidecek bu otomobil. Bu otomobil, akıllı otomobil, ilkel değil Muharrem İnce, ilkel değil. Akıllısını yapıyoruz. Aklını başına al da yerli ve milli girişimlere karşı çıkma."



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretini de eleştiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"PKK'ya arka çıkan, 'PKK'lıların cenazesine gitmezseniz sizin hesabınızı görerim.' diyenlerin, orada 6-7 Ekim olaylarını, insanları sokağa çağırarak 53 masum insanımızın kanına girenlerin ziyaretine gidiyor. Ona moral veriyor. Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, polisini, sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın, böylece Türkiye'yi temsil edemezsin. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi? Alparslan da bizim Fatih de bizim Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz birlikte Türkiye'yiz."



Başbakan Yıldırım, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki söylemin ön plana çıktığını, iki zihniyetin yarıştığını belirterek, bunlardan birinin "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine de çıkarmaya çalışan, onun sözünü veren Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları", diğerinin de "AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'ye kazandırdıklarını durduracaklarını, iptal edeceklerini söyleyen yıkım ekibi" olduğunu söyledi.



"PKK-FETÖ TERÖR KARDEŞLİĞİ YAPIYOR"



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti yapar bunlar yıkar. Bir taraftan terörle mücadele beka meselesi, memleket meselesi diyen Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan terörün ülkemiz üzerinde yaptığı planları görmezden gelen ekip. Yakalanan PKK'lı terörist ifadesinde, 'PKK ve HDP'nin başlattığı hendek kalkışmasında ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ ile PKK birlikte çalıştık.' diyor. Biz boşuna terör demiyoruz. Bunların ipi aynı yerde, bunlar aynı merkezden yönetiliyor. Bunlar proje örgütleri, efendileri ne derse onu yapıyorlar. Bu tam bir terör kardeşliğidir. PKK-FETÖ terör kardeşliği yapıyor. FETÖ ile PKK'nın aynı kaynaktan beslediğini milletimiz 15 Temmuz'da gördü, bayrakları, amblemleri farklı olabilir ama ruhları ve kirli emelleri birdir."



Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için sahaya çıkan adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında hiçbirinin terörle ilgili konuşmadığını ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin terör problemini nasıl çözüleceğini anlattıklarına şahit oldunuz mu olamazsınız. Çünkü el altından iş birliği halindeler, el altından teröre destek veren HDP ile iş birliği yapıyorlar." dedi.



Yıldırım, dün, Batman'da öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesinin birinci yılı olduğunu hatırlatarak, Aybüke öğretmenin kanının yerde kalmadığını, hiçbir vatandaşın da kanının yerde kalmayacağını vurguladı.



Başbakan Binali Yıldırım, bütün şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Biz sağ oldukça, bu can bu bedende oldukça, yüzü Kandil'e dönük olanlar Pensilvanya'dan işaret alanlar asla iflah olamayacaklar. asla bu ülkede varlık gösteremeyecekler. Bizim aklımız da kalbimiz de milletimizle beraber ama insanlıktan nasibi olmayan terör örgütünün takati tükendi. Buradan açıklıyorum, şimdi yurt içinden yurt dışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin Kandil'e giderseniz orada da bulacağız, Fizan'a da giderseniz orada da bulacağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ... Al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, topunuzun kökünü kazıyacağız. Son terörist teslim oluncaya kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Çözüm... Ne çözümü kardeşim? Vatandaşı katleden, masum insanların hayatına giren, ülkenin birliğine, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm, PKK sorununun tamamen yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik. Millet biliyor ki yaparsa AK Parti yapar."



Mitinge, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Edirne ve Tekirdağ milletvekilleri, AK Parti Edirne milletvekili adayları, MHP ve BBP Edirne İl Başkanları katıldı.