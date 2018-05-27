Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ AK Parti Yozgat milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.
"Yozgat her seçimde AK Parti dedi" şeklinde konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgatlılara havalimanı müjdesi verdi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin 3 Haziran Pazar günü atılacağını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Yozgat'a havaalanı müjdesi
Anadolu AjansıTürkiye
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin 3 Haziran Pazar günü atılacağını söyledi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ AK Parti Yozgat milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.