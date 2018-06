AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Iğdır Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde, sözlerine kendisini sıcağa aldırmadan bağırlarına basan Iğdırlılara teşekkür ederek başladı.



Iğdırlılara "bereketli ovanın çalışkan insanları" şeklinde seslenen Yıldırım, Iğdır'a vatandaşlarla hasbihal etmeye, dertleşmeye geldiğini söyledi.



Yıldırım, "Bizim dilimiz samimiyet dilidir. Biz sizinle daima gönül diliyle konuşuruz. Doğu'da ayrı Batı'da ayrı konuşanlardan değiliz. Iğdır'da konuşup Ankara'da unutanlardan değiliz. Biz ne yaptıysak, ne yapacaksak millet için, kardeşlik için yaptık. Şimdi istiyoruz ki milletimizle, sizlerle yürüdüğümüz bu yolda, 24 Haziran'da yeni bir destan yazalım." diye konuştu.



Vatandaşlara, "24 Haziran'da yeniden tarih yazmaya var mısınız? Milletin adamı, adam gibi adam, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapacak mıyız? AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı Mecliste en güzel şekilde temsil etmeye hazır mısınız?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Iğdırlılar, yüreğinizdeki coşku hiç eksilmesin. Sağ olun, var olun." dedi.



Yıldırım, darbelerin, vesayetlerin, haksızlıkların artık tarihe karışması, bir daha kötü günlere dönülmemesi için 24 Haziran'ın önemli olduğunu belirtti.



"SİYASETİMİZİN ESASINDA VATANDAŞA HİZMET VAR"



AK Parti'nin, milletin, kalkınmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin partisi olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"AK Parti, 'önce insan' dedi. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin.' dedi. Bu ilkelerle yola çıktı. Bizim siyasetimizin esasında vatandaşa hizmet var, Iğdır'a eserler bırakmak var. Bizim mücadelemiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, mutluluğunu sağlamak, yüzünü güldürmek içindir. Her bölgemizin, her şehrimizin, Iğdır'ımızın kalkınması bizim için çok önemlidir. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, gece gündüz demeden çalışıyoruz."



Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, "Hiçbir terör, hiçbir terör örgütü, hiçbir bölücü örgüt kardeşliğimizi bozamayacak, medeniyet yürüyüşümüzü engelleyemeyecek." dedi.



Başbakan olarak göreve geldiği 24 Mayıs 2016'da ilk olarak terörü Türkiye'nin, milletin gündemine çıkarmaya ahdettiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Şimdi hamdolsun geldiğimiz noktada terörü bitirme noktasına geldik mi? Şimdi kaçacak delik arıyorlar, yurt dışına kaçıyorlar. Nereye giderlerse gitsinler, ister Kandil'e gitsinler ister Sincar'a gitsinler, enselerindeyiz. Kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu terör yüzünden çok çektik, kalkınmamızı bunlar geciktirdi. Gençlerimizi, yavrularımızı körpecik yaşında dağa kaldırarak hayatlarını kararttılar. Kalem tutması gereken ellere silah tutuşturarak bu milletin üzerine sürdüler.



Bu alçaklar ülkemize, milletimize çok zarar verdiler ama Iğdır, Iğdırlı kardeşlerim, Kürt, Azeri kardeşlerim bir oldu, beraber oldu, bu alçaklara hak ettikleri dersi verdiniz. Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanı'mız, liderimizle beraber dik durduk. FETÖ, PKK, DEAŞ'a karşı amansız mücadele verdik."



"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"



Yıldırım, Türkiye'yi 16 yılda 3 kat büyüttüklerini, ülkeyi dünyada parmakla sayılı ülkeler arasına sokmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.



Milletin, geçen yıl 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında yönetim sistemi değişikliğini kabul ettiğini belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" oylarıyla olur verdiğini hatırlattı.



24 Haziran'ın, bu açıdan önem taşıdığına işaret ederek vatandaşlara, "24 Haziran'da başkanlık sistemine, Cumhurbaşkanımızı seçecek miyiz? AK Parti'yi güçlü şekilde Iğdır'da 2'de 2 yaparak gönderecek miyiz?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Allah sizden razı olsun." dedi.



Ülkeyi 16 yıl boyunca bölünmüş yollarla böldüklerini dile getiren Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.



Yıldırım, Iğdır'a, 15 Temmuz şehidi Bülent Aydın'ın adının verildiği havalimanını açtıklarını hatırlattı.



"IĞDIR'IN KAYISISI TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR YERDE YOK"



Iğdır'ın en büyük geçim kaynağının tarım ve meyvecilik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Iğdır'ın kayısısı Türkiye'de başka bir yerde yok. Iğdır Ovası'nın bereketli ürünleri başka yerde yok." dedi.



Her zaman çiftçi ve köylünün yanında olduklarını belirten Yıldırım, 2002'de iktidara geldiklerinde tarıma desteğin bittiğini anlattı.



Tarım desteklerini tekrar ele aldıklarını ve geride kalan 15 yıl içinde çiftçilere tarım desteğini 7 kat artırdıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"2002'de 37 milyar liradan aldığımız tarım gelirimizi artırarak ülke çapında 160 milyar liraya ulaştırdık. Tarımda Avrupa'nın 4'üncüsüyken 15 yıl sonra 1 numara olduk. Türkiye tarımda Avrupa'nın birincisi oldu. Bunu Iğdır'da sağladık. Iğdır'ın da bunda katkısı var. Gübrede KDV'yi tamamen kaldırdık. Şimdi bazı adaylar diyor ki 'Mazotu ucuzlatacağız.' Sizin haberiniz yok. AK Parti 2003'ten beri mazot desteği veriyor. Geçen yılki ürününüzde kullandığınız mazotun yarısı sizden, yarısı bizden. Bu sene uygulamayı başlattık."



"TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"



Tarımda birçok alanda, Cumhuriyet tarihinin rekor desteklerini vermeye devam ettiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bütün bunları Iğdır'ın desteğiyle milletimizin duası ve desteğiyle sağladık. Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mısınız? 24 Haziran'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Sizler, Iğdırlılar olarak her zaman milletin, bayrağın, devletin yanında oldunuz, Türkiye'ye sahip çıktınız. Iğdır'dan, bu asil duruşunuzun devam etmesi için her zaman olduğu gibi bayrağımıza, devletimize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Ekonomisiyle dış politikasıyla huzuruyla kardeşliğiyle Türkiye, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Demokrasimize, değerlerimize sahip çıkarak hem Türkiye'yi daha güçlü hale getireceğiz hem de Iğdır'ı daha da kalkındıracağız, daha da bayındır hale getireceğiz."

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde açılışını yaptığı çimento fabrikasında 600 kişinin çalıştığına, bin kişinin de dışarıdan onlara destek verdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bu fabrikanın yapılmaması için terör örgütü gece gündüz tehdit yaptı, makineleri yaktı, şantiyeyi bastı ama onlara inat, 'İnat da bir murattır.' dedik ve o fabrika yapıldı. Şimdi bacası tütüyor, üretim yapıyor, kardeşlerimize iş, aş sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Sevgiyle, hoşgörüyle birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Birliğin, beraberliğin en güzel örneği Iğdır'dır. Azeri kardeşlerimizle, Kürt kardeşlerimizle, Terekeme kardeşlerimizle, yerlileriyle bir, beraber olarak kardeşliği başlatan Türkiye'ye örnek olan ilk il Iğdır'dır." diye konuştu.



Iğdırlı vatandaşlarla gurur duyduklarını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizi, milletimizi tehdit eden her türlü oyunu, dayanışmayla, birbirimize olan sevgiyle kenetlenerek bozacağız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Her vatandaşımız birinci sınıf vatandaştır. Tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına, hakkının yenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Bu ülkenin tek bir evladının terörle yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Ayrımcılık yapan bizden değildir. Renklerimiz farklı olabilir, göz rengimiz, saçımızın rengi farklı olabilir ama unutmayalım gözlerimizden akan yaşların rengi hep aynıdır. Üzüntümüz, sevincimiz, Rabbimiz, kitabımız, peygamberimiz birdir bizim."



"ÜLKENİN HUZURU İÇİN 'VAKİT TÜRKİYE VAKTİ' DİYECEK MİYİZ?"



Başbakan Yıldırım, Türkiye'yi kalkındırırken Iğdır'ı da ihmal etmediklerini vurgulayarak, Iğdır'a son 16 yılda yapılan yatırımları anımsattı.



Yıldırım, Iğdır'daki okul sayısını yüzde 131 artırdıklarını, ayrıca üniversite açtıklarını söyledi. Sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Yıldırım, Iğdır'ın bölünmüş yol uzunluğunun 182 kilometreye ulaştığına dikkati çekti.



Yıldırım, Iğdır'ın Güney Çevre yolunu da yapacaklarını aktararak, şu ana kadar 700 konutun yapılarak hak sahiplerine teslim edildiğini, 100 bin dönüm arazinin sulandığını, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun hizmete alındığını, hızlı tren konforuyla da Iğdırlıları tanıştıracaklarını, bu konuda proje etütlerinin yapıldığını anlattı.



Ünlendi Barajı ile Iğdır'ın merkezine, ilçelerine yeni sistemlerle su getireceklerini ve içme suyunu bu sene hizmete alacaklarını belirten Yıldırım, alandaki vatandaşlardan 24 Haziran'ın ikinci bir bayram, yeni bir milat olacağı, seçimde yeni bir zafere imza atılacağının sözünü aldı.



"Milletin birliği, ülkenin huzuru için 'vakit Türkiye vakti' diyecek miyiz? İstikrar, kalkınma, bereket için 'vakit Iğdır vakti' diyecek miyiz? Darbelere son vermek, terörü kökünden temizlemek, kalkınma, bolluk, bereket için var mısınız? Bütün sandıklara AK Parti damgasını vuracak mıyız?" diye soran Yıldırım'a vatandaşlar "evet" cevabını verdi.