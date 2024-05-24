Başıboş köpekler için yasa hazırlığı: Sahipsiz hayvanlar uyutulacak mı?

Haber: Erce Tiren

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme hazırlığı ve uyutma seçeneğinin gündeme getirilmesiyle başlayan tartışma sürüyor.

Yasal düzenlemeye henüz son şekli verilmedi ancak uyutma formülü tepki ile karşılandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, hayvanların uyutulması yerine kısırlaştırılarak popülasyonun kontrol altına alınması gerektiğini belirtiyor.



YETERLİ BÜTÇE VAR MI?



Arslan, uzun vadeli bir proje içinde hayvanları kısırlaştırarak içinde varsa uyumsuz, hasta, sokakta yaşayamayacak veya zarar verebilecek olanların barınaklarda tutularak bir kısmının rehabilite ederken çözüm oluşturulması gerektiğini dile getirdi.



Türkiye'de yeterince veteriner hekim olduğunu ifade eden Arslan, "Yerel yönetimlerde bu işi yapabilmek için yeterli istihdam sağlanmıyor." dedi.



Bütün ülkede aynı anda bu tarz bir çalışmayla 2-3 yıl içinde popülasyonun kontrol altına alınabileceğini de sözlerine ekleyen Arslan, "Bütün dinamiklerin bir araya getirip bunun çözülmesi lazım." diye konuştu.



SANATÇILARDAN DA TEPKİ



Hayvanseverlerin eylemleriyle birlikte sanatçıların tepkileri de sürüyor.



Sanatçı Yonca Evcimik hayvanlara yönelik sorunun 2012'den beri çözülemediğine dikkat çekti.



Ajda Pekkan "vicdanlı merhametli milyonlarca insan, sonu ne olursa olsun asla buna izin vermeyecektir."ifadesini kullandı.



Sezen Aksu ise "Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir." paylaşımıyla yasaya tepki gösterdi.



Tarkan da itlafsız çözüm önerisinin yer aldığı bir mesajı yeniden paylaşarak tepkisini ortaya koydu.



Nebahat Çehre, Demet Sağıroğlu, Cenk Eren ve Simge de paylaşım yapan ünlüler arasında yer aldı.

