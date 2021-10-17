Meteoroloji'den Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı.

Ordu ve Giresun'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da pazartesi öğlen, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise 19 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.