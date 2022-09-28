Batman Valiliği'ne parmaklıklardan atlayıp girmeye çalışırken yakalandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 00.10 sıralarında V.Y.'nin valilik yerleşkesine parmaklıklarından atlamak suretiyle girme teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.



Yerleşkede görevli güvenlik kuvvetlerince anında müdahale edilerek V.Y.'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede şüphelinin "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.



Açıklamada, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir kişinin münferit bir hareketi olduğunun belirlendiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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