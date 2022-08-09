Batman ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka operasyonlarında Hakkari'de 4, Batman'da 2 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı.



Operasyonda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar sürüyor.

HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Yoncalı kırsalında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından insansız hava araçları ve hava kuvvetleri desteğinde düzenlenen nokta operasyonuyla polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komandolarca 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Operasyonda, 4 silah ele geçirildi.

