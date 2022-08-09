Batman ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka operasyonları kapsamında; Hakkari'de 4, Batman'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 12:04

Batman ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka operasyonlarında 'de 4, 'da 2 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı.

Operasyonda, biri Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Yoncalı kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından insansız hava araçları ve hava kuvvetleri desteğinde düzenlenen nokta operasyonuyla polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komandolarca 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 4 silah ele geçirildi.

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