Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor'a katılacağı iddialarıyla gündeme geldi

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı.



Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı. 2021 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 7. oldu.



2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katıldı ve yarışmayı 3. olarak tamamladı.