Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor'a katılacağı iddialarıyla gündeme geldi

Survivor All Star'a bir yeni ismin daha dahil olacağı kulislerde konuşuluyor. İddiaya göre, 2021 ve 2022 yılı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, bu kez All Star'a katılacak. Karacakaya, katıldığı bir programda Survivor itiraflarıyla gündeme gelmişti. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir?

Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor'a katılacağı iddialarıyla gündeme geldi

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı. 2021 yılında katıldığı Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 7. oldu. 

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katıldı ve yarışmayı 3. olarak tamamladı.

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