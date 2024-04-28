MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadelesi devam ediyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor." ifadeleri de kullanıldı.
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