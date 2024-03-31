Bayburt Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Bayburt Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Bayburt Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 22.00 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: % 92,47



AK Parti adayı Mete Memiş - Yüzde 40,76



MHP adayı Hükmü Pekmezci - Yüzde 39,07

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