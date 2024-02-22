Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile hareketli hedefi başarıyla imha etti

Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti.

Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile hareketli hedefi başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti.

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