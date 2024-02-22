Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile hareketli hedefi başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti.

TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI 🇹🇷



Gökte ✈️ Bayraktar #AKINCI

Denizde ⚓️ Albatros-T İDA

2 x MAM-T 🎯🎯

1 x MAM-L 🎯



Ve kendi sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli deniz hedefi atışları tam isabetle vuruldu. ✅



🤝 @ASELSAN 🤝… pic.twitter.com/xG5gOwBWUA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 22, 2024