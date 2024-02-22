Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile hareketli hedefi başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti.
TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI 🇹🇷— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 22, 2024
Gökte ✈️ Bayraktar #AKINCI
Denizde ⚓️ Albatros-T İDA
2 x MAM-T 🎯🎯
1 x MAM-L 🎯
Ve kendi sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli deniz hedefi atışları tam isabetle vuruldu. ✅
🤝 @ASELSAN 🤝… pic.twitter.com/xG5gOwBWUA
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