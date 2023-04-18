Bayraktar Kızılelma bir testi daha geçti

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde daha yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak gerçekleştirdiği sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla gerçekleştirdi.



Milli insansız savaş uçağı, test kapsamında pist üzerinden alçak irtifada yüksek hızda geçişler yaptı.



SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR



Verilen bilgiye göre, şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.



Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.



Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.



Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu Gemisi’nin uçuş güvertesinde sergilenmeye devam ediyor.



REKOR SÜREDE UÇTU



Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021’de başladı.



14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.



Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 15 Nisan 2023 tarihindeki dördüncü uçuşuyla sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.



Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek.



Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.



Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik görevler yapacak.



8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev icra edebilecek.