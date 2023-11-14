Bayraktar TB3, 6'ncı uçuş testini de başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, 6'ncı uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3, 6'ncı uçuş testini de başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı , Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının 6'ncı uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bayraktar TB3 6. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Sistem tanımlama performans testi. 6'ncı uçuş: 6 saat (toplam 28 saat)" ifadelerine yer verdi.

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'DE

Bayraktar TB3 , katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip, dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde de testlere başlamasını planladıklarını açıklamıştı.

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