Bayraktar TB3, 6'ncı uçuş testini de başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının 6'ncı uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.



Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bayraktar TB3 6. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Sistem tanımlama performans testi. 6'ncı uçuş: 6 saat (toplam 28 saat)" ifadelerine yer verdi.



TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'DE



Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip, dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde de testlere başlamasını planladıklarını açıklamıştı.

#BayraktarTB3 6. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️🚀#BayraktarTB3 successfully completed its 6th flight test. ✈️⚓️🚀



Sistem Tanımlama Performans Testi

System Identification Performance Test



⏱ 6. Uçuş: 6 Saat (Toplam: 28 Saat)

⏱ 6th Flight: 6 Hours (Total: 28 Hours)… pic.twitter.com/AXwUzEiMIJ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 14, 2023