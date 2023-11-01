Bayraktar TB3 SİHA ikinci testi de başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, geçen hafta gerçekleştirdiği başarılı ilk uçuşunun ardından, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamlayarak 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X paylaşımında, "Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..." ifadesini kullandı.



TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜNDE ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK



TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı 170 beygir güç üreten motor deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.



Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün kabiliyetleri bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik.



Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti de bulunacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.



Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.

