Bayram bağışlarınız Darüşşafakalı öğrencilerin geleceği olsun

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından ve 1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en yaygın olduğu ramazan ayında hayırsever kurum, kuruluş ve bireyleri desteğe çağırıyor.



Bugün İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda Türkiye’nin her köşesinden sınavla belirlenmiş 1.000’e yakın annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocuğa ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, onları yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştiriyor.



Osmanlı’dan günümüze uzanan 160 yıllık tarihi boyunca binlerce çocuğa bir yandan çağın en iyi eğitim olanaklarını sunan diğer yandan da şefkatli bir yuva olan Darüşşafaka, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek nesilleri yetiştirmeye devam etmek için bu ramazanda da fitre, zekât ve bayram bağışlarını bekliyor.



Bu ramazan çok daha anlamlı



Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160 yıllık tarihindeki birleştirici ve kapsayıcı misyonunu hatırlatan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra özellikle çocukların yaralarını sarmak için büyük çaba içinde olduklarını kaydetti. Güleç, “Bu yıl amacımız başta deprem bölgesindeki çocuklarımız olmak üzere daha fazla çocuğumuza Darüşşafaka çatısı altında eğitim olanağı sağlamak. Bağışçılarımızın da desteğiyle tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ramazan ayı; hayırsever kurum, kuruluş ve kişilerin fitre, zekât ve bayram bağışlarıyla hayra dokunduğu, ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olduğu bir ay. Ramazan ayının paylaşmacı ve birleştirici bu gücü ile daha fazla çocuğumuza ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sağlamak için toplumun her kesiminden gelecek bağışları bekliyoruz.” diye konuştu.



Bağışlar eğitimin yanı sıra öğrencilerin giderlerine de destek olacak



Darüşşafaka Cemiyeti’nin çocuklarımızı yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde liderler olarak yetiştirdiğini söyleyen Oğuz Güleç, “Çocuklarımıza tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunuyor; robotik, yapay zekâ, dijital dönüşüm, genetik, kodlama, 3D gibi yetenek atölyelerimizle öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileri ile donatarak yetiştiriyoruz. Milletimizin desteğiyle içimizdeki cevherleri, yarınları değiştirecek değerlere dönüştürüyoruz. Ramazan bağışları öğrencilerimizin eğitiminin yanı sıra beslenme, barınma, giyim, sağlık, cep harçlığı gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına da vesile olacak.” dedi.



Ramazan ayında Darüşşafakalı daha fazla öğrenciye destek olmak isteyen hayırseverler https://www.darussafaka.org/bagis adresinden bağışlarını gerçekleştirebilir.