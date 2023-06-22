Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

"GAZİANTEP'TEN İSTANBUL'A BİR OTOBÜSÜN 30-32 BİN LİRA MASRAFI VAR"



İşletme sahibi Ali Kıran, İstanbul'da bayram yoğunluğundan dolayı Gaziantep'ten 30 otobüs ile buraya geldiğini söylerken, giderlerin otobüs fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Kıran, "Masraf kalemlerinde mazot, otobüs şoförü ve muavin masrafları bulunuyor. Bir otobüsün personel masrafı 5 bin lira. Onun dışında 700 - 750 litre mazot yakıyor. Masraf olarak yağ, tekerlek var. Bugün bir lastik 10-15 bin lira fiyatı. Turizmci de mağdur." şeklinde konuştu.