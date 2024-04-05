Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu

Batuhan Akar’ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.



Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’dan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile Bozova Kaymakam İbrahim Halil Yeşilyurt olay yerine gelerek inceleme yaptı.

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