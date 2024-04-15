Bayram tatilinde Kapadokya'ya turist akını vardı.



Kapadokya bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni 243 bin 632 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



En çok ziyaret 67 bin 968 ile Zelve Ören Yeri'ne gerçekleştirilirken, onu Göreme Açık Hava Müzesi 56 bin 851 ziyaretçi ile takip etti.

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