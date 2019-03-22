Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde düzenlenen salon toplantısında konuştu.



Yerel seçimlere gidildiğini ve BBP olarak devlet, millet, din, ülke gibi hassasiyetleri olduklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin 2014 yılında kazandığı Doğu ve Güneydoğu illerinde ve daha sonrasında kayyumlar atanan iller başta olmak üzere onların kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak hangi partinin adayı orada güçlüyse onu destekleyeceğiz.

Çünkü askerimiz polisimiz canını dişine takmış canını veriyor, şehit oluyor, gazi oluyor ve terörle mücadele veriyor. Onlar öyle yaparken ordumuz, polisimiz terörle mücadele ederken biz de siyasi partiler olarak devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız. Onları sandıkta mağlup ederek bir daha onların seslerinin çıkmamasını sağlamalıyız."