Bebek sahilinde değnekçi terörü: Ücrete karşı çıkınca bıçaklandı

İstanbul'da, araç parkı ücreti nedeniyle tartıştıkları araç sahibini bıçakla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mücahit Bera Ç. (22) aracını park yerine bırakmak istedi. Tam bu sırada işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren M.B. (21), aracın yanına gelerek ücret talep etti.

Bunun üzerine sürücüyle vale hizmeti verdiğini iddia eden kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın sonrasında M.B, vale standında bulunan bıçağı alarak sürücü Mücahit Bera Ç.’yi bıçakla yaraladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda M.B. ve aynı yerde çalışan O.G’yi gözaltına aldı.

GASPTAN DA İŞLEM YAPILACAK



İki şüphelinin işgaliye izni olmadan aracını park etmek isteyen vatandaşlardan para aldıkları öğrenildi. Kendilerine ücret ödemeyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri de anlaşılan şüpheliler hakkında ayrıca gasptan da işlem yapıldığı belirtildi.

STANTLAR KALDIRILDI



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bölgede denetim yapan belediye ekipleri, işgaliye izni olmayan Bebek'te 6, Arnavutköy'de 2, Çırağan Caddesi ve Levent'te birer izinsiz vale standını kaldırarak idari işlem başlattı. Benzer denetimlerin Nisbetiye Caddesi'nde de yapılacağı bildirildi.