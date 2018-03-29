Beraat etti, kalbine yenik düştü

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sigara kaçakçılığı suçundan yargılan ve Tepebaşı Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan Ferruh Barut (55), beraat etti.

Karar sonrası heyecanlanan Barut, avukatı tarafından rahatlaması için adliyenin kantinine indirildi. Barut, burada fenalaşarak aniden yere yığıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran Barut'u yaşama döndürmek yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı.

Ambulans ile Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barut, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ferruh Barut (55), geçen yıl yapılan bir operasyonda, evinde 179 paket kaçak sigara bulunduğu için gözaltına alınmıştı. Barut, çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

