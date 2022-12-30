Berberler ve kuaförler pazar günü açık mı? Karar ertelendi mi?

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini belirterek, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ocak'tan itibaren pazar günleri kapalı olacağı belirtilmişi. Alınan yeni kararla birlikte bu süre uzatıldı. İşte ayrıntılar.



BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?



Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde aldığı karar bir kez daha ertelendi.



Daha önce 1 Ekim 2022'de uygulanması planlanan karar, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulmasından dolayı 1 Ocak 2023'e ertelenmişti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kararın 1 Temmuz 2023 tarihine ertelendiğini duyurdu.



Buna göre; Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Temmuz 2023'te yeniden alınacak karara kadar pazar günleri açık olacak.

