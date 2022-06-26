Beril Varol cinayetinde yeni detaylar: Katilin evinde uyuşturucu ve silah bulundu

Yavuz Selim Bektaş (34), İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar etmişti.



27 Mayıs sabahı İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.

Cinayetin işlendiği evde uyuşturucu madde, intihar notu, hassas terazi ve pasaportlar bulundu.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının skandal olaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği evde yeni delillere ulaşıldı.



Emniyet güçleri tarafından maktule Beril Varol'un evinde yapılan incelemelerde; silah, 170 gr marijuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan apartlar, intihar notu, hassas terazi, boş kovanlar ve pasaportlar ele geçirildi. Söz konusu eşyalar inceleme altına alındı.



TIRNAKLARDAN ALINAN DNA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR



Emniyet güçleri tarafından maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan biyolojik incelemeler ardından Adli Tıp Kurumu raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Yaşanan cinayete ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.



Bektaş'ın bıraktığı notta; Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim?" yazdığı ortaya çıktı.

"KALDI BİR İNTİKAMIM, ONU DA ALDIM"



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'u ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi. Bektaş'ın bıraktığı notta; "Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım. Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam. Kendi kurallarımla Yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam" yazdığı görülmüştü.