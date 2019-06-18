İstanbul'da Gezi Parkı eylemleri sırasında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ile ilgili davada, keşif raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, kusur oranlarının tespitinde yetersiz kalındığı bu nedenle polisin kusur oranının belirlenemediği kaydedildi.



Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde, 10 Nisan 2019'da yapılan keşif sonucu 3 jandarma bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi.



Raporda, Berkin Elvan'ın olay yerinde yaralandığını gösteren nokta ile en yakın iki polis arasındaki mesafelerin bilgisi yer aldı. Ancak kusur oranının belirlenemediği vurgulandı.



İddianamede, tutuksuz sanık polis F.D.'nin "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

BERKİN ELVAN DAVASINDA 6 YIL SONRA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI (VİDEO)