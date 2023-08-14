Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin firmasında 11 çalışan 50 milyon dolarlık vurgunla suçlanıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de ortakları arasında bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki demir çelik firması, 11 çalışanının şirketlerini 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusu üzerine harekete geçen emniyet güçleri, aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.’nin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar, “örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık”, “hırsızlık”, “güveni kötüye kullanma” ile suçlanıyor.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi.