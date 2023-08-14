Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin firmasında 11 çalışan 50 milyon dolarlık vurgunla suçlanıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ortakları arasında olduğu Tekirdağ’daki bir demir çelik firmasının 11 çalışanı, şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin firmasında 11 çalışan 50 milyon dolarlık vurgunla suçlanıyor

Kulübü Başkanı ’nin de ortakları arasında bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki demir çelik firması, 11 çalışanının şirketlerini 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine harekete geçen emniyet güçleri, aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.’nin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin firmasında 11 çalışan 50 milyon dolarlık vurgunla suçlanıyor - 1

Gözaltına alınanlar, “örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik”, “nitelikli ”, “hırsızlık”, “güveni kötüye kullanma” ile suçlanıyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi.

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