Beşiktaş'ın eski belediye başkanı Murat Hazinedar'a tahliye

Suçlamaların bir kumpas sonucu yapıldığını da iddia eden Hazinedar, "Murat Hazinedar'ı kirletmek gerekiyor. Bu haysiyet cellatlığı değil de ne? Yasa dışı bir talimat benden almadığı halde yasadışı bir uygulama yapıyorsa imar müdürü nerede? Hiç kimseye bir talimat vermediğim gibi, almayı da bir zul sayarım. Buna cevap vermeyi de zul sayarak cevap veriyorum, kimseden ev almadım, paramla ev aldım" diye konuştu. Beltaş Vakfı'na ilişkin iddialara da cevap veren Hazinedar şunları söyledi:



"Belediye başkanı olunca tüzük gereği mecburen vakfın başkanı oldum. Bir lira geliri yoktu. Kapatmıyorlardı da. Dedim ki 'Arkadaşlar bunu yaşatalım.' Bağış yoluyla Beşiktaş Belediyesi Vakfı haline geldi ve yönetimini oluşturduk. Talimat verdim '1 lira bile elden alınmayacak.' Böyle tertemiz denetlenebilir bir vakıf ortaya çıkardık. Hüseyin Avni Sipahi'nin vakıfla hiçbir ilgisi yok. Bir tane dosyada imzası yok. Öyle bir algı yaratmışlar ki sanki irtikapla para toplanıyor. Vakıf çok değerli bir vakıf, her kuruşu helalinden harcanmıştır. Onun sorumlusu da benim. Hesabını da veririm. Bu harcamaların her biri yönetim kurulu üyelerine belgeleriyle onaylatıldı. Onaylanmadık hiçbir şeyi de yapmadım. Belediye başkanları temsili görev yapar. Ortada bir suç yok."



SAVCI TUTUKLU SANIKLARIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ



Duruşma savcısı, sanıkların tutuklu kaldıkları süre, suçun vasfı ve mahiyeti ve delil durumuna göre sanıkların gerekli tedbirlerle tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Mütalaa sonrası söz verilen sanıklardan Murat Hazinedar, "Ortada rüşvet veren yok, alan yok. Savcının bahsettiği asıl belge yok. Suç uyduruldu. Benim uzaklaştırılmama neden olan dosyalardan aldığım takipsizlik kararları dosyaya avukatım aracılığıyla sunulacaktır" diyerek tahliyesini talep etti. Daha sonra tutuklu sanıkların avukatları tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti sanıklar Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma 18 Ekim'e ertelendi.



HAZİNEDAR'IN EŞİ VE OĞLUNUN TAHLİYE SEVİNCİ



Tahliyesine karar verilen Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar ve oğlu Yaşatan Hazinedar birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştılar. Özlem Hazinedar, "Bugün gerçekten uzun zamandır büyük bir mağduriyet yaşarken bugün aldığımız tahliye kararıyla bir sevince ulaşmış durumdayız. Söylenebilecek çok şey var ama bugün hukuk konuştu. Uzun zamandır siyaset konuşuldu ama bugün ilk kez hukuk konuştu. Ve her şeye ve herkese rağmen iyi ki adalet var. İyi ki bu kürsülerde değerli hakimler var, hala var bu çok şükür" dedi.

İDDİANAME İddianamede, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3'ü tutuklu 16 kişi "şüpheli", 20 kişi "müşteki", 1 kişi ise "müşteki-şüpheli" olarak yer aldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, belediyeye kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği, belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için bağış yatırılmasını zorunlu tuttuğu vurgulandı.



Şüpheli Hüseyin Avni Sipahi'ye ise Murat Hazinedar tarafından yasal olmadığı halde imar konularında fiili olarak denetim yapma yetkisi verildiği, onun da imar dosyaları konusunda vatandaşlardan Beltaş Vakfına zorunlu bağış talep ettiği, Hüseyin Avni Sipahi'nin düz meclis üyesi olduğu halde yetkisiz ve sorumsuz olarak Beşiktaş Belediyesinde imar konularında kilit isim olduğu tespit edildi. İddianamede, Murat Hazinedar'ın 8 kez "İrtikap suçuna teşebbüs etmek" suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "İrtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "Rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise 4 yıldan 37 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli, 15 Aralık 2022 tarihinde tutuklanmışlardı.