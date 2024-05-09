Manisa'da 14 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Manisa'da 14 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya, Silivri ve Menemen’de hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olan firari şüpheli T.S.’nin (26) Sart Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

DÜZENLENEN OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüpheli T.S., Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine evine teslim edildi.

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