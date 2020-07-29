Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekmek için dijital anıt

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Meydanı'na kurulan dijital anıtta 2008 yılından beri cinayete kurban giden tüm kadınların isimleri geçerken İstanbul Sözleşmesi'nden önemli maddeler de yer alıyor.



Ayrıca Beşiktaş Belediyesi bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçenin dört bir yanına billboardlar, afişler ve binaların üzerine İstanbul Sözleşmesi duyuruları yerleştirdi.

Yolda yürürken veya araçla geçerken panoların üzerindeki QR kod telefondan taranıp sözleşme okunabiliyor.

Bunun yanı sıra Beşiktaş Belediyesi binasına da ışıkla ''İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'' mesajı yansıtılacak.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin kökeninin, toplumda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğe dayandığı tespitinden yola çıkan Beşiktaş Belediyesi'nin, kadın ve erkek arasında eşitliğin tam olarak tesis edilmesini hedefleyen ve Türkiye’nin taraf olduğu ''İstanbul Sözleşmesi''ne dikkat çekmek amacıyla sergilediği dijital anıt, bayramın ilk gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Bayramdan sonra da çarpıcı içeriklerle sergilenecek anıt, toplumsal farkındalık çalışmalarına devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Cinsiyet temelli ayrımcılığa ve kadınlara yönelik şiddetin tüm biçimlerine karşıyız. Şiddetsiz bir hayatın güvencesi İstanbul Sözleşmesi tam uygulanmalıdır. Eşitlik mücadelesinde tüm kadınların yanındayız" dedi.

VİDEO: 440 KADIN CİNAYETİ 440 AYAKKABI (ARŞİV)