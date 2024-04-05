Beşiktaş'taki yangın faciasında 9 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildiği savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Şüphelilerin hakimlik sorgusuna birazdan başlanması bekleniyor.



Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.