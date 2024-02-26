Beşiktaş’tan Şişli’ye 250 lira istedi, vermeyen yolcuyu taksiden indirdi

İstanbul Beşiktaş’ta bir taksici, aracına aldığı iki kişiden Şişli’ye gitmek için 250 lira istedi. Israrlara rağmen taksimetre açmayan sürücü, müşterileri araçtan indirdi. Müşterilerle taksi şoförü arasındaki olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beşiktaş’tan Şişli’ye 250 lira istedi, vermeyen yolcuyu taksiden indirdi
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’da taksimetre açmak istemeyen taksici, müşterileri araçtan indirdi.

Olay dün gece saatlerinde Beşiktaş’a yaşandı. İstanbul’a gezmek için gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla Kuruçeşme’den 34 THD 15 plakalı taksiye binerek Şişli’ye gitmek istedi.

şoförünün taksimetre açmadığını gören kadın, “Neden taksimetre açmıyorsunuz?” sözleriyle taksi şoförüne tepki gösterdi.

Beşiktaş’tan Şişli’ye 250 lira istedi, vermeyen yolcuyu taksiden indirdi - 1

Taksici, “Orası 180 lira yazıyor sizden 300-350 istemiyorum, ben 250 lira istiyorum.” diye cevap verdi.

Israrla taksimetre açılmasını isteyen müşteri bu kez, “Bu taksimetre boşuna mı kurulmuş?” diyerek taksi şoförüne çıkıştı.

Beşiktaş’tan Şişli’ye 250 lira istedi, vermeyen yolcuyu taksiden indirdi - 2

Taksici bunun üzerine, “Gitmem, 250 lira istiyorum. Ben sizi zorla götürmüyorum. Başka taksiye binin.” diyerek müşterileri araçtan indirdi.

Olayı cep telefonuyla görüntüleyen müşteri, “Taksici skandalı” başlığıyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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