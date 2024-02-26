Beşiktaş’tan Şişli’ye 250 lira istedi, vermeyen yolcuyu taksiden indirdi

Taksici, “Orası 180 lira yazıyor sizden 300-350 istemiyorum, ben 250 lira istiyorum.” diye cevap verdi.



Israrla taksimetre açılmasını isteyen müşteri bu kez, “Bu taksimetre boşuna mı kurulmuş?” diyerek taksi şoförüne çıkıştı.



Taksici bunun üzerine, “Gitmem, 250 lira istiyorum. Ben sizi zorla götürmüyorum. Başka taksiye binin.” diyerek müşterileri araçtan indirdi.



Olayı cep telefonuyla görüntüleyen müşteri, “Taksici skandalı” başlığıyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun