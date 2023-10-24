Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme vardı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
İki liderin de günlük programında yer almayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
İki ismin gündeminde İsrail'in Gazze saldırısı ve Mart 2024'teki yerel seçimler olduğu tahmin ediliyor.
Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.
Erdoğan ve Bahçeli en son 27 Eylül'de yine Beştepe'de 45 dakika süren yüz yüze bir görüşme yapmıştı.
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