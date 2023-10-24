Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

İki ismin gündeminde İsrail'in Gazze saldırısı ve Mart 2024'teki yerel seçimler olduğu tahmin ediliyor.

Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ve Bahçeli en son 27 Eylül'de yine Beştepe'de 45 dakika süren yüz yüze bir görüşme yapmıştı.