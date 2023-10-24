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Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'de 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
Devlet Bahçeli: 24 saat dolmuştur, Türkiye Cumhuriyeti hazır ve kararlı olmalı

Devlet Bahçeli: 24 saat dolmuştur, Türkiye Cumhuriyeti hazır ve kararlı olmalı

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Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme vardı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , Genel Başkanı 'yi Beştepe'de kabul etti.

İki liderin de günlük programında yer almayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi - 1

İki ismin gündeminde İsrail'in Gazze saldırısı ve Mart 2024'teki yerel seçimler olduğu tahmin ediliyor.

Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ve Bahçeli en son 27 Eylül'de yine Beştepe'de 45 dakika süren yüz yüze bir görüşme yapmıştı.

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