Beykoz'da drift pahalıya patladı: Sürücüye 20 bin 778 TL ceza

Beykoz’da Yahya Kemal Caddesi üzerinde 4 Ocak tarihinde otomobiliyle drift yapan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün radarına takıldı. Araç sürücü T.G., polis tarafından yakalandı.

Sürücü T.G.'ye drift yapmasından dolayı 20 bin 342 TL, saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplamda 20 bin 778 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araç drift maddesi gereğince 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı gerekli adli işlemlerin yapılması için Beykoz Çavuşbaşı Şehit Üzeyir Kocatürk Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.