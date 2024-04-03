Beykoz'da seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi, Gaziosmanpaşa'da oy yeniden sayılıyor

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi.



Kurul, değerlendirmenin ardından seçim sonuçlarına itirazları reddetti.



Karar sonrası partililere seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da oyların tamamı ile daha sonra yapılan geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazların reddedildiği bilgisini paylaştı.

GAZİAOSMANPAŞA'DA YENİDEN SAYIM

Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kurulu AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi.



Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı.