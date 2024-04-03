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Beykoz'da seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi, Gaziosmanpaşa'da oy yeniden sayılıyor

İstanbul'da bazı ilçelerde AK Parti ve CHP seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP'nin kazandığı iki ilçeden Beykoz'da itiraz reddedildi. Gaziosmanpaşa'da ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Oyların sayımı sırasında partililer arasında gerginlik yaşandı.

Beykoz'da seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi, Gaziosmanpaşa'da oy yeniden sayılıyor
İstanbul BEYKOZ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BEYKOZ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

İstanbul BEYKOZ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BEYKOZ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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Beykoz İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi.

Kurul, değerlendirmenin ardından seçim sonuçlarına itirazları reddetti.

Karar sonrası partililere seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da oyların tamamı ile daha sonra yapılan geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazların reddedildiği bilgisini paylaştı.

GAZİAOSMANPAŞA'DA YENİDEN SAYIM 

Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kurulu AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı.

Beykoz'da seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi, Gaziosmanpaşa'da oy yeniden sayılıyor - 1

Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.

Oyların sayımı sırasında partililer arasında gerginlik yaşandı.

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