İstanbul BEYKOZ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BEYKOZ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BEYKOZ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

SAAT: 00.34 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %92,55

CHP adayı Alaattin Köseler: 62.715 oy - Oyların yüzde 46,11'i



AK Parti adayı Murat Aydın: 62.401 oy - Oyların yüzde 45.88'i

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