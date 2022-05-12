Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü

Bilecik'te demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - DHA 12.05.2022 - 13:46

Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü

'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı.

İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...