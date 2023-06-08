BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM takvimi

Bilsem'de bireysel değerlendirme süreci devam ediyor. Takvime göre, mayıs ayında başlayan Bilsem değerlendirmeleri temmuz ayına kadar devam edecek. Peki, BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı.   Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. Bireysel değerlendirmeler, 15 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirmeler ardından BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. 

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM takvimi - 1

KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI

2023 kılavuzuna göre, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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