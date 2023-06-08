BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. Bireysel değerlendirmeler, 15 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirmeler ardından BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.
KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI
2023 kılavuzuna göre, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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