Bina çökmesinden etkilenenlere psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki bina çökmesinden etkilenenlere psikososyal destek sağlayacak.

Bina çökmesinden etkilenenlere psikososyal destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesinin ardından Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından, olaydan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca, yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

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